Тарифы на воду в 2020 году вырастут на 3%. Это медленнее, чем в 2019-м

Комитет по тарифам установил тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые заработают со второй половины 2020 года. Для населения они вырастут на 3%.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского 6 декабря, остальные группы потребителей станут платить на 2,8% больше, чем сейчас. Это наименьший рост с 2011 года: даже прошлым летом, когда общее увеличение по коммунальным услугам свели к 0,4%, тарифы на воду выросли на 3,2% и 3,7% для горожан и промышленности.

С июля 2020 года петербуржцы будут платить 32,53 руб./куб. м за водоснабжение и водоотведение; для прочих потребителей тарифы составят 36,64 руб./куб. м и 42,94 руб./куб. м соответственно.

«Фонтанка» писала о том, как должна вырасти стоимость коммунальных услуг с середины следующего года. Ранее, напомним, программа Водоканала предусматривала ежегодное увеличение на 10 – 12%. Однако в 2019 году расходы предприятия были пересмотрены: в частности, неэффективными были признаны траты на электроснабжение и страховку. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, бывший гендиректор Водоканала Евгений Целиков находится под домашним арестом.



