ГК «ПСК» стала обладателем звания «Надежный застройщик России 2019»

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ГК «ПСК» получила «Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве» и статус надежного застройщика России в Санкт-Петербурге.

В перечень надежных застройщиков включаются компании, прошедшие двойной контроль: гражданский и государственный. «Золотой знак» присуждается компаниям, в чьих проектах права покупателей максимально защищены.



Звание присуждено Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК), реализующим федеральный некоммерческий проект «Надежные новостройки России». Оценка проводится в два этапа. Первый — исследование специалистами Фонда защищенности прав покупателей по регионам. Используется метод «тайный покупатель», а также изучаются все документы в соответствии с 214-ФЗ.

Кроме этого Фонд оценивает, применяет ли строительная компания легальные, но недобросовестные схемы, повышающие гарантии своих прав за счет прав покупателей. А затем даёт оценку по рейтинговой системе надежности объектов строительства. Компании, набравшие максимальный балл, проходят ещё одну оценку.



Второй этап — проверка отсутствия претензий к застройщикам со стороны органов Госстройнадзора. Номинанты определяются после положительного подтверждения.



Таким образом, надежность застройщика оценивается с позиции покупателя. Отсутствие экспертного звена в оценке компаний и проектов исключает влияние личных мнений. В результате формируется перечень компаний, чья надежность подтверждается их фактической работой.



— Присуждение статуса надежного застройщика является для нас важным подтверждением девелоперских качеств, — говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Это независимая и весьма строгая оценка совокупных усилий всех подразделений ГК «ПСК»: от руководства и проектировщиков до отделов продаж и строителей и многих других. Наши принципы ответственности и надежности были оценены и подтверждены. И это весьма воодушевляет и вдохновляет.



ГК «ПСК» строит в Санкт-Петербурге жилую недвижимость бизнес- и комфорт-класса, а также апартаменты. В 2019 году объемы строительства по собственным проектам увеличился почти в три раза и составляет более 190 000 кв. м. Также ПСК является крупным застройщиком апартаментов в Петербурге по объему строящейся недвижимости.

Подробнее о проектах, районах, квартирах и апартаментах – в офисах продаж и по телефону: (812) 640-38-38.

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