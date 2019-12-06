На Каменноостровском через суд выселяют притон, названный в Интернете хостелом с широкими матрасами

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура Петроградского района через суд пытается закрыть хостел в квартире на Каменноостровском проспекте. Судя по фотографиям, опубликованным надзором, даже общежитием это место назвать трудно — оно скорее напоминает притон.

Проблемная квартира находится в доме №59 по Каменноостровскому проспекту. Близость к метро и престижность места позволили ООО «Хостел для Вас» превратить 7-комнатную квартиру площадью более 200 кв. м в общежитие и давать рекламу в Интернете. Место назвали «центром коллективного размещения гостей», в качестве плюсов обозначили широкие пружинные матрасы, гарантировали генеральную уборку еженедельно. Но самым большим преимуществом является низкая цена.

Судя по фото, выложенным 6 декабря горпрокуратурой, комнаты в квартире заставлены двухъярусными кроватями, в одном «номере» могут жить до 10 человек. Тут же готовят — продуктами, посудой заставлены столы в центре комнаты на одном из снимков, хотя в хостеле имеется кухня. Внешне все выглядит очень неопрятно и больше походит на ночлежку, чем на место для «комфортного пребывания путешественников».





Если же говорить о юридическом аспекте, то помещение в статус нежилого не переводили. Соседи же жаловались на круглосуточный вход гостей по общей лестничной клетке.

Прокуратура в иске требует от собственника закрыть хостел.