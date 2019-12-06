«Эвакуация по-русски» привлекла внимание петербуржца на проспекте Космонавтов

Необычную картину заметил читатель «Фонтанки» на одной из улиц Московского района Петербурга. То ли нестандартный способ транспортировки, то ли парковка «два в одном».

Как рассказал «Фонтанке» читатель Юрий, вечером 5 декабря на проспекте Космонавтов, в районе дома 74, он заметил припаркованный бортовой грузовик. А в кузове у него находилась легковушка.

«Эвакуация по-русски», – прокомментировал очевидец. Впрочем, владелец мог и сам транспортировать свою легковушку таким способом, не обращаясь к эвакуаторщикам.



