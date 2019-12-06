«Петербургская Недвижимость» — партнер года банка «Открытие»

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Банк подвел итоги 2019 года и вручил компании «Петербургская Недвижимость» и холдингу Setl Group главные призы в номинации «Партнер года».

Сегодня каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку в банке «Открытие» в Петербурге и Ленинградской области, — клиент «Петербургской Недвижимости». Благодаря отлаженной схеме обработки заявок и специальным ставкам число сделок постоянно растет.

Так, стандартные ипотечные ставки в банке «Открытие» начинаются от 8,4% годовых, а для покупателей квартир в «Петербургской Недвижимости» — от 7,85%*. Кроме того, заявки клиентов рассматриваются в первую очередь.

«Банк «Открытие» всегда готов идти навстречу своему ключевому партнеру — «Петербургской Недвижимости», помогать клиентам компании в разрешении нестандартных ситуаций и максимально оперативно принимать решения», — комментирует территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала Банка «Открытие» Татьяна Хоботова.

*ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. Первоначальный взнос – от 20%. При сумме кредита от 500 тыс рублей до 3 999 999 рублей процентная ставка по кредиту составит от 8% годовых, а если сумма кредита превышает 4 млн рублей, то ставка начинается от 7,85% годовых. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет, максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел.335-55-55

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»