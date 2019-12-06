Финляндия отмечает День независимости. Хельсинки перекроют из-за демонстраций студентов, националистов и антифашистов
Полиция Хельсинки 6 декабря, в День независимости Финляндии, сообщает о многочисленных перекрытиях улиц в связи с шествиями, приуроченными к Дню независимости. Власти подчёркивают, что 6 декабря – самая крупная полицейская операция в году.
Большинство демонстраций будут проводиться во второй половине дня в центре города. Чуть позже или в это же время во дворце первого лица страны будет проводиться президентский бал, за которым финны традиционно следят по телевизору.
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— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) December 6, 2019
Среди запланированных акций – шествие ультраправых в честь празднования независимости страны, демонстрация «Хельсинки без нацистов», традиционное шествие студентов, факельный марш ультраправых «612» и шествие националистов «Солдаты Одина».
По закону организаторы демонстрации должны предупредить полицию о своём мероприятии с указанием места и времени за 24 часа. Полиция Хельсинки запретила накануне неонацистское движение «Вперед к свободе», которое продолжает деятельность запрещенной организации «Северное движение сопротивления». Власти обосновали отказ тем, что «планируемая акция не является законной и мирной демонстрацией, которая защищается законодательством и международными конвенциями по правам человека», передаёт Yle.
Согласно финскому законодательству, полиция может вмешаться в ход мероприятия, если оно угрожают общественному порядку и безопасности или мешает движению транспорта. Также полиция может приостановить демонстрацию, если она носит явно противозаконный характер.
Кроме того, в связи с праздником в Финляндии 6 декабря закрыты госучреждения, а магазины работают по сокращённому графику. Расписание работы культурных объектов лучше узнать заранее. Так, музей современного искусства Kiasma закрыт, а Ateneum и Amos Rex принимают посетителей до 17 часов.
День независимости финны обычно отмечают без громких празнований. В этот день принято поминать погибших в Зимней войне, смотреть фильм «Неизвестный солдат». Около 2 млн зрителей обычно наблюдают за трансляцией президентского бала по телевизору.
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