Главного налоговика Поморья обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и ненецкому автономному округу Сергею Родионову в получении взятки через посредника в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, сообщается на сайте СУ СК по региону 6 декабря.

"По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей", – говорится в сообщении. Обвинение также предъявлено представителю коммерческой организации в посредничестве во взяточничестве.

Следователи отмечают, что взятка предназначалась за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.

"Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий", – добавили в ведомстве.

Напомним, главу Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова задержали при получении взятки 28 ноября. "При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей взяткополучателя и посредника задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в одном из кафе в центре города Архангельска. При этом часть взятки, которая составляла долю посредника, пришлось изымать из банковского терминала, при помощи которого он положил денежные средства на свой банковский счет", – сообщают подробности представители Следственного комитета.



