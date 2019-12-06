Штраф и год колонии. После Жукова суды вынесли более жесткие приговоры двум фигурантам «московского дела»

Двум фигурантам «московского дела» вынесли приговоры 6 декабря вслед за студентом ВШЭ Егором Жуковым. Павла Новикова обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей и освободили в зале суда. В отношении другого участника летних акций протеста, Никиты Чирцова, суд вынесен приговор, связанный с реальным лишением свободы. 22-летнему молодому человеку дали один год колонии.

Как сообщает «Медиазона», по версии следствия, на протестных акциях 27 июля в Москве Павел Новиков несколько раз ударил пластиковой бутылкой с водой полицейского-кинолога по шлему и руке. Служащий сообщил, что у него нет претензий к обвиняемому, Новиков принес «искренние извинения». Никиту Чирцова также признали виновным в применении насилия к полицейскому. Судья Тверского суда приговорила его к одному году колонии.

Ранее суд огласил решение по делу Егора Жукова. Он признан виновным в распространении экстремизма и ненависти к власти в Сети. Студенту Высшей школы экономики дали три года условно и на два года запретили администрировать сайты в Интернете.



