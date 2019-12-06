Происшествия
Штраф и год колонии. После Жукова суды вынесли более жесткие приговоры двум фигурантам «московского дела»
Двум фигурантам «московского дела» вынесли приговоры 6 декабря вслед за студентом ВШЭ Егором Жуковым. Павла Новикова обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей и освободили в зале суда. В отношении другого участника летних акций протеста, Никиты Чирцова, суд вынесен приговор, связанный с реальным лишением свободы. 22-летнему молодому человеку дали один год колонии.
Как сообщает «Медиазона», по версии следствия, на протестных акциях 27 июля в Москве Павел Новиков несколько раз ударил пластиковой бутылкой с водой полицейского-кинолога по шлему и руке. Служащий сообщил, что у него нет претензий к обвиняемому, Новиков принес «искренние извинения». Никиту Чирцова также признали виновным в применении насилия к полицейскому. Судья Тверского суда приговорила его к одному году колонии.
Ранее суд огласил решение по делу Егора Жукова. Он признан виновным в распространении экстремизма и ненависти к власти в Сети. Студенту Высшей школы экономики дали три года условно и на два года запретили администрировать сайты в Интернете.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).