В РЖД обещают «ускорить поезда» и пустить дополнительные составы между Петербургом и Москвой

Российские железные дороги со следующей недели вводят новый график движения поездов на 2019/2020 год. Пассажиров ждут более быстрые поезда, новые «Ласточки» и увеличение движения на самых популярных маршрутах.

«Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены: из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, а 44 поезда – свыше часа <...> В новом графике количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа», – рапортуют 6 декабря железнодорожники.







Под «ускорение» попадет и петербургский поезд № 13/14 по направлению в Новокузнецк. Скорость увеличат на 1 час 23 минуты. Кроме того, РЖД запланировали запуск 46 новых составов «на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах». В частности, дополнительные поезда будут ходить по маршрутам Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск.

«Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов», – сообщают в РЖД.

Так, больше станет и «Ласточек». В 2020-м будет 189 составов, тогда как в прошлом году – 160.



