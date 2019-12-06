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Город
06.12.2019 14:29
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Как "Фонтанка" ходила из Шушар до станции метро «Шушары». Пеший топонимический тур

Не любите давку в метро? Отправляйтесь на станцию «Шушары». Замучил экзистенциальный кризис? Идите туда пешком.

Как "Фонтанка" ходила из Шушар до станции метро «Шушары». Пеший топонимический тур

Добраться до новой станции метро «Шушары» из микрорайона Шушары можно тремя способами. На автомобиле — за 15 минут. На общественном транспорте — за час. При этом навигатор предлагает сначала доехать на маршрутке до станции метро «Купчино», спуститься под землю, сделать пересадку на «Садовой» — и вуаля, вы на станции «Шушары». Корреспондент «Фонтанки» решил пройтись.

Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

 «Там может быть грязно», – предупреждали местные жители, указывая направление строго на юг. «Идти придется два часа», – говорили они.

Шутка года –  станция метро «Шушары» построили в пяти километрах от Шушар. Автобусы туда ездят, но не отсюда: № 330 — из Колпино, № 197 — из Московского района. Местные жители привычно обходятся электричками и маршрутками до «Московской» и так же привычно стоят в утренней пробке на выезде на КАД.


Тем временем на одноименной станции метро даже в самые лютые часы пик — тихо и пустынно. «Шушарами», по статистике «Петербургского метрополитена», пока пользуется около 4100 человек в сутки. Это самая свободная станция в городе.

Метро в промзоне построили «на вырост». Нет, жилье в ближайшие годы здесь вряд ли появится. Станцию «Шушары», которая в проектной документации называлась «Южная», спланировали в первую очередь ради электродепо. В КРТИ, объясняя историю с географией «Шушар», ссылаются также на технические и инженерные ограничения и будущий транспортно-пересадочный узел. Вроде как в апреле 2021 года здесь запустят трамвай, и вот тогда-то «Шушары» и станут «полноценным хабом».

В общем, другого места для новой конечной станции метро и быть не могло. Оставить проектное название «Южная», чтобы не дразнить людей, тоже было нельзя. Во-первых, опасались путаницы с городом-спутником Южный, который когда-нибудь будет достроен. Во-вторых, чтобы не случилось «топонимической демаскировки» Южной ТЭЦ, которая так-то на местности не очень заметна.

Пеший топонимический тур корреспондент «Фонтанки» решил начать от «дома с жирафом» на Вишерской улице. Можно было бы и от местной администрации, но это почти у самой железной дороги — неспортивно. А «жираф» вылезает в любом поисковике, если вбить «Шушары» и попросить показать картинки.

Время — 10 часов 15 минут. Маршрут не то чтобы сложный. С Пушкинской улицы надо было попасть на Ленина, оттуда свернуть на Автозаводскую, потом налево в Автозаводский проезд — и вот она, станция «Шушары».

Самое сложное – из одноименного микрорайона выйти. Первые минут пятнадцать были потрачены впустую на безнадежную попытку пересечь Московское шоссе. Оказалось, что идти надо понизу — сначала через железнодорожный переход на станции, потом — звериной тропой под эстакадой. «Вон за тот склад зайдете, и дальше все время прямо, – объяснил прохожий. – Но лучше по-над железной дорогой идти, там может быть грязно».


Но «там» не «грязно». Там, несмотря на плюсовую температуру, держится наледь, валяется битый кирпич, из канавы тянет чем-то позапрошлогодним. Забор вокруг склада увит колючей проволокой.

Пойдете пешком до «Шушар» – главное не пропустите улицу Ленина за складом. На развилке — прямо. Места вокруг не дикие, но и не мегаполис. 

По улице Ленина удобнее всего не пешком идти, а ехать на большегрузе. Здесь же объявления с аршинными буквами – этот большегруз предлагают разобрать на запчасти в трех разных местах. Люки вдоль обочины не принято накрывать крышками, так что к кустам не жмитесь. За забором с уже привычной колючей проволокой — гостиница «Автомобилист». При желании можно перекусить в придорожном ангаре, оборудованном под общепит: кофе, мороженое, любые капризы. Одно плохо — пешеходная дорожка внезапно обрывается.

Между бетонной оградой и проезжей частью с большегрузами остается только узкий поребрик. Пятьдесят метров сомнительной прогулки вдоль трассы — и улица Ленина становится похожа на что-то, предназначенное для людей. Под ногами снова возникает тротуар, из романтических зарослей вереска торчат задранные ковши экскаваторов. И так – до пересечения с Автозаводской. По Автозаводской чапать ровно один километр: по левую руку — завод General Motors, справа — шоссе, ограждение с колючей, разумеется, проволокой, лес. Выстриженный газон вдоль шоссе утыкан кротовыми кучами.

«Извините, а здесь живут люди?» – перед корреспондентом возникает пожилая пара. До ближайших высоток — километра полтора. Оказалось, не только корреспондент «Фонтанки» тут прогуливается, и встреченные просто хотели уточнить, не заведет ли их Автозаводская в совсем уж дикие места. До метро «Шушары» остаются символические 500 метров.

В 11 часов 30 минут эксперимент заканчивается на пороге вестибюля метро. Если не плутать и не отвлекаться, дошагать от Шушар до «Шушар» можно за час. С чемоданом или коляской, конечно, получится веселее.

Напротив станции останавливается автобус, из него выходят человек пять. На платформе, не смотря на утро буднего дня, пустынно. Зато площадка справа от вестибюля и обочина Автозаводского проезда плотно забиты припаркованными автомобилями.

Но «Шушары» все равно похожи на станцию-призрак. Обычно у метро можно купить бутылку воды или газету, здесь же нет ни одного киоска, ни снаружи, ни внутри. Зато с земляного вала слева от вестибюля открывается апокалиптическая панорама той самой, чуть не демаскированной, Южной ТЭЦ. Правда, в оттепель забраться по склизкому от размокшей глины склону невозможно.

Ближайшие жилые дома – всего в километре от метро «Шушары», но вот незадача, они по ту сторону КАД. Жителям Малой Балканской, пожелай они дойти пешком до «Шушар», пришлось бы шагать в обход 10 километров. Но им и не надо — под боком новенькая «Дунайская», да и «Купчино» со «Звездной» никто не отменял.

 Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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