Как "Фонтанка" ходила из Шушар до станции метро «Шушары». Пеший топонимический тур

Не любите давку в метро? Отправляйтесь на станцию «Шушары». Замучил экзистенциальный кризис? Идите туда пешком.

Добраться до новой станции метро «Шушары» из микрорайона Шушары можно тремя способами. На автомобиле — за 15 минут. На общественном транспорте — за час. При этом навигатор предлагает сначала доехать на маршрутке до станции метро «Купчино», спуститься под землю, сделать пересадку на «Садовой» — и вуаля, вы на станции «Шушары». Корреспондент «Фонтанки» решил пройтись.

Фото: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

«Там может быть грязно», – предупреждали местные жители, указывая направление строго на юг. «Идти придется два часа», – говорили они.

Шутка года – станция метро «Шушары» построили в пяти километрах от Шушар. Автобусы туда ездят, но не отсюда: № 330 — из Колпино, № 197 — из Московского района. Местные жители привычно обходятся электричками и маршрутками до «Московской» и так же привычно стоят в утренней пробке на выезде на КАД.





Тем временем на одноименной станции метро даже в самые лютые часы пик — тихо и пустынно. «Шушарами», по статистике «Петербургского метрополитена», пока пользуется около 4100 человек в сутки. Это самая свободная станция в городе.

Метро в промзоне построили «на вырост». Нет, жилье в ближайшие годы здесь вряд ли появится. Станцию «Шушары», которая в проектной документации называлась «Южная», спланировали в первую очередь ради электродепо. В КРТИ, объясняя историю с географией «Шушар», ссылаются также на технические и инженерные ограничения и будущий транспортно-пересадочный узел. Вроде как в апреле 2021 года здесь запустят трамвай, и вот тогда-то «Шушары» и станут «полноценным хабом».

В общем, другого места для новой конечной станции метро и быть не могло. Оставить проектное название «Южная», чтобы не дразнить людей, тоже было нельзя. Во-первых, опасались путаницы с городом-спутником Южный, который когда-нибудь будет достроен. Во-вторых, чтобы не случилось «топонимической демаскировки» Южной ТЭЦ, которая так-то на местности не очень заметна.

Пеший топонимический тур корреспондент «Фонтанки» решил начать от «дома с жирафом» на Вишерской улице. Можно было бы и от местной администрации, но это почти у самой железной дороги — неспортивно. А «жираф» вылезает в любом поисковике, если вбить «Шушары» и попросить показать картинки.

Время — 10 часов 15 минут. Маршрут не то чтобы сложный. С Пушкинской улицы надо было попасть на Ленина, оттуда свернуть на Автозаводскую, потом налево в Автозаводский проезд — и вот она, станция «Шушары».

Самое сложное – из одноименного микрорайона выйти. Первые минут пятнадцать были потрачены впустую на безнадежную попытку пересечь Московское шоссе. Оказалось, что идти надо понизу — сначала через железнодорожный переход на станции, потом — звериной тропой под эстакадой. «Вон за тот склад зайдете, и дальше все время прямо, – объяснил прохожий. – Но лучше по-над железной дорогой идти, там может быть грязно».





Но «там» не «грязно». Там, несмотря на плюсовую температуру, держится наледь, валяется битый кирпич, из канавы тянет чем-то позапрошлогодним. Забор вокруг склада увит колючей проволокой.

Пойдете пешком до «Шушар» – главное не пропустите улицу Ленина за складом. На развилке — прямо. Места вокруг не дикие, но и не мегаполис.

По улице Ленина удобнее всего не пешком идти, а ехать на большегрузе. Здесь же объявления с аршинными буквами – этот большегруз предлагают разобрать на запчасти в трех разных местах. Люки вдоль обочины не принято накрывать крышками, так что к кустам не жмитесь. За забором с уже привычной колючей проволокой — гостиница «Автомобилист». При желании можно перекусить в придорожном ангаре, оборудованном под общепит: кофе, мороженое, любые капризы. Одно плохо — пешеходная дорожка внезапно обрывается.

Между бетонной оградой и проезжей частью с большегрузами остается только узкий поребрик. Пятьдесят метров сомнительной прогулки вдоль трассы — и улица Ленина становится похожа на что-то, предназначенное для людей. Под ногами снова возникает тротуар, из романтических зарослей вереска торчат задранные ковши экскаваторов. И так – до пересечения с Автозаводской. По Автозаводской чапать ровно один километр: по левую руку — завод General Motors, справа — шоссе, ограждение с колючей, разумеется, проволокой, лес. Выстриженный газон вдоль шоссе утыкан кротовыми кучами.

«Извините, а здесь живут люди?» – перед корреспондентом возникает пожилая пара. До ближайших высоток — километра полтора. Оказалось, не только корреспондент «Фонтанки» тут прогуливается, и встреченные просто хотели уточнить, не заведет ли их Автозаводская в совсем уж дикие места. До метро «Шушары» остаются символические 500 метров.

В 11 часов 30 минут эксперимент заканчивается на пороге вестибюля метро. Если не плутать и не отвлекаться, дошагать от Шушар до «Шушар» можно за час. С чемоданом или коляской, конечно, получится веселее.

Напротив станции останавливается автобус, из него выходят человек пять. На платформе, не смотря на утро буднего дня, пустынно. Зато площадка справа от вестибюля и обочина Автозаводского проезда плотно забиты припаркованными автомобилями.

Но «Шушары» все равно похожи на станцию-призрак. Обычно у метро можно купить бутылку воды или газету, здесь же нет ни одного киоска, ни снаружи, ни внутри. Зато с земляного вала слева от вестибюля открывается апокалиптическая панорама той самой, чуть не демаскированной, Южной ТЭЦ. Правда, в оттепель забраться по склизкому от размокшей глины склону невозможно.

Ближайшие жилые дома – всего в километре от метро «Шушары», но вот незадача, они по ту сторону КАД. Жителям Малой Балканской, пожелай они дойти пешком до «Шушар», пришлось бы шагать в обход 10 километров. Но им и не надо — под боком новенькая «Дунайская», да и «Купчино» со «Звездной» никто не отменял.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»