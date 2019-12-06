Егор Жуков: Надеюсь, мы не научились воспринимать как победу наказание невиновных

Студент ВШЭ Егор Жуков выступил перед журналистами и людьми, которые поддерживали его, на ступенях Кунцевского суда Москвы после освобождения.

– Надеюсь, мы не научились воспринимать как победу наказание невиновных людей. Я рад, что я на свободе, но это совершенно несправедливая вещь, – сказал он и добавил, что «нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключённых и несправедливо осуждённых от политики», ведь власти «превратили суд в институт репрессивный, и мы должны понимать, что это всё – политика». Слова студента 6 декабря приводит издание «Подъём».

Студента приговорили к трём годам условного лишения свободы и на два года запретили администрировать сайты в Интернете. Он признан виновным в распространении экстремизма и ненависти к власти в Сети. Подобные призывы эксперты нашли в его роликах на YouTube. В защиту Жукова выступали правозащитники и неравнодушные по всей стране. Поддержать его неоднократно приезжал рэпер Оксимирон. Как заявил музыкальный исполнитель сразу после вынесения приговора, «в современных реалиях мы воспринимаем условный приговор как оправдательный», а «он реально является оправдательным». При этом, по его мнению, такой исход стал возможен исключительно благодаря общественной поддержке.





Жуков продолжит учиться в Высшей школе экономики.