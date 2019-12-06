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Общество
06.12.2019 11:41
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Премьер Белоруссии: Осталось согласовать 16 вопросов по интеграции с РФ

Беларуси и России осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. Об этом сообщил 6 декабря журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БЕЛТА.

"Сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром Дмитрием Медведевым. – Прим. ред.), я посчитал: у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", – сказал Сергей Румас.

Премьер отметил, что задачей максимум для себя он видит то, чтобы договориться с российским коллегой по всем вопросам, минимум – внести на рассмотрение глав государств 3 – 4 вопроса. "Эти вопросы очень важные, и главы государств все равно будут в них погружаться. Учитывая это, было бы правильным, чтобы правительства внесли главам государств согласованные вопросы. Окончательно решение по ним примут уже президенты", – резюмировал он.

Как сообщалось, президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Накануне, 6 декабря, здесь же состоятся переговоры премьер-министров двух стран, основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты.


В начале сентября на уровне премьер-министров стран  были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 ноября говорил о том, что спорных моментов в них достаточно много.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в дальнейших планах интеграции участников Союзного государства, раз стороны не могут договориться даже о поставках и цене российского газа.

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