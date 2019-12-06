Петербургские депутаты предложили не выдворять туристов, которые ошиблись датой в электронной визе

Комитет по законодательству петербургского парламента разработал проект федеральной инициативы, которая смягчает наказание для туристов, перепутавших даты в электронной визе. Этот проект депутаты предварительно одобрили 6 декабря и в ближайшее время рассмотрят на заседании парламента, а затем передадут на обсуждение Госдумы, передает корреспондент «Фонтанки».

Сейчас туристы, которые приезжают в Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, часто путают даты. Они не включают день выезда в срок действия визы, поэтому пытаются покинуть Россию после того, как документ стал недействительным. Таких нарушителей сейчас жестко наказывают: штрафуют и принудительно выдворяют из страны, перед этим доставляя вместе с переводчиком в суд. Петербургские депутаты же предлагают не выдворять туристов, а лишь штрафовать их, причем по решению полиции, а не суда. Как говорится в пояснительной записке, нынешнее наказание «очевидно несоразмерно» опасности пребывания иностранца на территории России на протяжении лишних суток.

Против инициативы выступил депутат-единоросс Сергей Купченко.

Он напомнил, что недавно нескольких петербургских активистов «Молодой гвардии "Единой России"» выдворили из Эстонии и лишили визы после того, как они провели там акцию «Бессмертный полк».





«Адекватные ответы — это то, что заставляет [власти других государств] напрягать свои извилины, когда они проявляют недружественные действия по отношению к России. Они воспринимают поглаживание по головке как проявление слабости, а не вежливости», — дал свою оценку проекту единоросс.







С ним согласился коллега по фракции, вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев. Он сравнил правила посещения России с армейской дисциплиной:

«В училище, если опоздать из увольнения на час, не пустят. Надо им соблюдать дисциплину, а не нам под них подстраиваться».

О сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы, прибывающие в Петербург по электронным визам, ранее неоднократно рассказывала «Фонтанка».

За два месяца действия электронных виз в Петербург и Ленобласть приехали 32 тысячи иностранных туристов. Но 4% не смогли попасть в Северную столицу или были принудительно выдворены из нее. 1300 человек не смогли попасть в Петербург, в основном из-за ошибок в заполнении паспортных данных при оформлении визы, еще 100 — при выезде из страны, в основном из-за нарушения сроков пребывания.

При этом туристы жалуются, что не могут получить внятного ответа о причинах недопуска от погранслужб и вынуждены дожидаться обратного рейса без вещей, возможности прилечь и отдохнуть.