ГИБДД бьет тревогу: За сутки на «зебрах» Петербурга сбили 10 пешеходов

Прошедший четверг, 5 декабря, отметился в Петербурге ростом количества ДТП с пешеходами. Они составили больше половины аварий с пострадавшими в городе за сутки.

Как сообщает Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за прошедший день в Петербурге произошли 394 дорожные аварии. Пострадавшие были в 17 случаях, при этом 10 из них – это наезды на пешеходов. Всего в ДТП пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Погибли двое, оба – пешеходы.

Первое смертельное ДТП произошло ночью на проспекте Энгельса. Мужчина на автомобиле Mazda CX-7 сбил 60-летнего рабочего на трамвайных путях. Погибший был сотрудником подрядной организации, которая проводила работы на трамвайной сети.

В начале шестого часа вечера на Светлановском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 117, мужчина на автомобиле Renault сбил 30-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась на месте.





А полтора часа спустя на нерегулируемой «зебре» на Тихорецком проспекте автомобиль Mitsubishi сбил 25-летнего парня. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Ленобласти последствия ДТП были легче. Всего инспекторы ГИБДД зафиксировали в регионе 87 аварий, но пострадавшие были только в четырех случаях. Травмы получили 5 человек, все – совершеннолетние.

В связи с большим количеством ДТП с пешеходами в ГИБДД напоминают водителям, что, приближаясь к пешеходному переходу, они обязаны уступить дорогу переходящим ее людям и тем, кто только ступил на проезжую часть, чтобы перейти.

Пешеходам же напоминают, что перед тем, как перейти дорогу, нужно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость и убедиться, что переход будет безопасен. Кроме того, с учетом пасмурной погоды и раннего наступления темноты стоит использовать световозвращающие элементы, которые в несколько раз повышают видимость пешехода для водителей.