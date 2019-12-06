Не рекорд, но совсем неплохо. В России собрали 120 млн тонн зерна

Представители Минсельхоза отчитались о совсем неплохих показателях сбора урожая-2019, в целом рост сельхозпроизводства в стране составил 2 процента, против прогноза в один – максимум полтора процента – такие данные озвучила в Москве 6 декабря в ходе конференции "Агрохолдинги России – 2019" замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

По её словам, Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообшает "Интерфакс". Она напомнила, что в 2018 году сбор зерна в РФ составил 113,3 млн тонн, а в целом в прошлом году сельхозпроизводство в РФ снизилось на 0,6%.

Фастова также сообщила, что сбор кукурузы в этом году составил 13,8 млн тонн против 11,4 млн тонн в прошлом году, сбор сои достиг 4,4 млн тонн против 4 млн тонн соответственно. Риса собрано 1,2 млн тонн против 1 млн тонн.

"По овощам у нас тоже рост, на 20%, до 1,15 млн тонн. Я считаю, что те меры, которые были направлены на поддержку производства овощей закрытого грунта, дали свои плоды", – сказала замминистра.

Напомним, что в 2017 году в РФ собрали рекордные 134,1 млн тонн зерна.



