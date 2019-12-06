Иск банка «Восточный» по делу Baring Vostok составил 2,5 миллиарда рублей

СМИ стало известно, какую сумму ущерба «Восточный» требует возместить по делу инвестиционного фонда.

«О том, что банк было подал такое заявление, стало известно во время заседаний Мосгорсуда, который на этой неделе рассматривал апелляционные жалобы на арест имущества фигурантов дела. Ранее официально о том, что в деле есть подобный иск, не сообщалось», – сообщает 6 декабря «Интерфакс».









В ходе судебного заседания стало известно, что иск был подан на 2,5 миллиарда рублей. Адвокат Майкла Калви настаивает, что его подзащитный до сих пор не признан ответчиком.



