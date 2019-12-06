Иск банка «Восточный» по делу Baring Vostok составил 2,5 миллиарда рублей
СМИ стало известно, какую сумму ущерба «Восточный» требует возместить по делу инвестиционного фонда.
«О том, что банк было подал такое заявление, стало известно во время заседаний Мосгорсуда, который на этой неделе рассматривал апелляционные жалобы на арест имущества фигурантов дела. Ранее официально о том, что в деле есть подобный иск, не сообщалось», – сообщает 6 декабря «Интерфакс».
В ходе судебного заседания стало известно, что иск был подан на 2,5 миллиарда рублей. Адвокат Майкла Калви настаивает, что его подзащитный до сих пор не признан ответчиком.
Справка:
13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.