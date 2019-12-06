В Парголово построили очередное социальное жилье

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию два жилых дома в Парголово. Больше половины квартир в них – социальные.

Комплекс на Тихоокеанской улице состоит из трех 14-этажных домов. Один из них "точечный", два других – по 6 и 9 секций. Конфигурация многосекционных домов – ломаная, или "змейка". Такое архитектурное решение придает объем и помогает избежать эффекта "стены". Фасады домов задуманы в теплой цветовой гамме – желтый, оранжевый и зеленый.

Общее количество квартир в домах – 1326, из них 702 (в многосекционных домах) предназначены под городское социальное жилье, общая площадь которого составляет 44 194 кв м. Именно дома с "социалкой" и введены в эксплуатацию. "Точку" обещают сдать в начале следующего года.

Все квартиры с балконами или лоджиями. Входы в подъезды и лифт-холлы специально оборудованы для маломобильных групп населения. На первых этажах традиционно располагаются помещения под коммерческое использование.

В комплексе будут работать два встроенно-пристроенных паркинга на 120 и 299 машин.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный комплекс жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой № 38 корпус 1, 2, 3 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Тихоокеанская улица, участок 6 (юго-восточнее дома 16, литера А поТихоокеанской улице). Кадастровый номер земельного участка: 78:36:0013262:311. Застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/zhk-pargolovo/korpus-38-1/