«Долой пропаганду!», «Свободу!» Егора Жукова у здания суда встретили аплодисментами

Егора Жукова, которому по обвинению в экстремизме в рамках «московского дела» дали три года условно, встретили у здания суда криками «Долой пропаганду!» и оглушительными аплодисментами.

Сейчас у Кунцевского суда. pic.twitter.com/IGU13rkRkY — Тот самый Мартин (@martin_camera) December 6, 2019

Как передаёт «Медиазона», скандирования слышны даже в коридорах Кунцевского суда Москвы. Поддержать студента ещё ранним утром 6 декабря приехали десятки неравнодушных и общественные деятели, а также рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, проректор ВШЭ Валерия Касамара и десятки неравнодушных.

У здания же суда сейчас собралась большая толпа. До оглашения приговора собравшиеся выкрикивали «Долой пропаганду!», «Свободу» и «Позор!» при появлении судьи.



