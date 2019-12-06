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«Долой пропаганду!», «Свободу!» Егора Жукова у здания суда встретили аплодисментами
Егора Жукова, которому по обвинению в экстремизме в рамках «московского дела» дали три года условно, встретили у здания суда криками «Долой пропаганду!» и оглушительными аплодисментами.
Сейчас у Кунцевского суда. pic.twitter.com/IGU13rkRkY— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 6, 2019
Как передаёт «Медиазона», скандирования слышны даже в коридорах Кунцевского суда Москвы. Поддержать студента ещё ранним утром 6 декабря приехали десятки неравнодушных и общественные деятели, а также рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, проректор ВШЭ Валерия Касамара и десятки неравнодушных.
У здания же суда сейчас собралась большая толпа. До оглашения приговора собравшиеся выкрикивали «Долой пропаганду!», «Свободу» и «Позор!» при появлении судьи.
У Кунцевского суда сейчас. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/uRKwjGqhgF— МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 6, 2019
Справка:
Студента ВШЭ осудили за публичные призывы к экстремизму по второй части 280-й статьи. Их эксперты ФСБ нашли в роликах на YouTube, заявив, что Жуков якобы выступал против руководства государства и призывал к борьбе «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности к насильственному захвату власти и вооруженному мятежу». Судья заявила, что Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц».
Правозащитники и адвокаты неоднократно говорили о том, что студента преследуют в рамках «московского дела». Последнее слово Егор Жуков произнёс 5 декабря и рассказал, что вести канал «Блог Жукова» он решил вовсе не из-за «ненависти», а из-за противоположных «подлинных и глубинных мотивов» и желания говорить о том, что в действительности происходит в стране, когда «государство расчеловечивает нас в глазах друг друга», а «общество разделено на два уровня непроницаемым барьером».
Молодой человек был арестован вместе с другими участниками митинга в Москве 27 июля. Всех их обвинили в участии в массовых беспорядках, а кого-то в насилии по отношению к полиции. Позже дело Жукова переквалифицировали. 6 декабря суд также решит судьбу зубного техника Павла Новикова, который, по версии следствия, ударил правоохранителя пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу. Сегодня же приговор вынесут двум другим участникам «московского дела», Никите Чирцову и Владимиру Емельянову.