С Народной увезли водителя «Мерседеса» с ножом в бедре. Пострадавший поругался с участковым врачом

С помощью ножа разрешился дорожный конфликт в Невском районе Петербурга. Пострадавшего в больницу отправил агрессивный медик.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, двумя днями ранее у дома 87 на Народной улице не поделили дорогу два автомобиля. Водитель «Фольксваген Поло» пошёл с ножом на соперника из «Мерседеса». Лезвие вошло в бедро. 33-летнего пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в Александровскую больницу.

Полицейские задержали агрессора. Им оказался 29-летний врач. Он трудился участковым в 44-й поликлинике Фрунзенского района. В лечебном учреждении «Фонтанке» подтвердили, что у них числится такой сотрудник, и отметили, что сегодня он пациентов не принимает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».





Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.