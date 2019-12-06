«Ваш тайный советник»: сегодня о моде

«Строительный трест» в четвертый раз стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

В рамках IV Всероссийского Саммита «Надежный застройщик России», проходившего в этом году в «Президент-Отеле» Управления делами Президента России, состоялась церемония вручения золотых знаков за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.