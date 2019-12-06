Тайный Советник
«Ваш тайный советник»: сегодня о моде
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Сколько стоил выезд на бал для крестьянина 19 века?
Мода на красные колпаки и "Наполеона".
Как появилось короткое женское платье?
В чем секрет популярности балета?
Как фильм "17 мгновений весны" создал представление о нацистской моде?
"Кремлевский гламур" – мода советских руководителей.
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