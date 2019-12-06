СМИ: КГБ может стоять за смертью Альбера Камю

Смерть французского писателя, который погиб в ДТП в январе 1960 года, могла быть подстроена за его критику вторжения СССР в Венгрию и поддержку Бориса Пастернака.

«Через шестьдесят лет после того, как французский лауреат Нобелевской премии Альбер Камю погиб в автомобильной аварии в возрасте 46 лет, новая книга утверждает, что он был убит шпионами КГБ в отместку за его антисоветскую риторику», – сообщает 6 декабря издание The Guardian со ссылкой на исследование Джованни Кателли «Смерть Камю».









Кателли в 2011 году впервые заявил в газете Corriere della Sera о якобы имевшей место причастности советских спецслужб к ДТП критика режима. К такому выводу он пришел, изучив дневники Яна Забрана, которому, в свою очередь, информацию донесли источники, близкие к КГБ. Якобы в машине писателя было специальное устройство, которое пробило колеса, когда тот ехал на высокой скорости.

Исследователь настаивает, что причиной устранения писателя могло быть то, что его позиция по событиям в Венгрии и Пастернаку мешала французско-советским отношениям.



