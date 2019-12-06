Происшествия
Егору Жукову дали три года условно. Ему ограничили Интернет
Кунцевский суд Москвы огласил приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого признали виновным в экстремизме в рамках «московского дела». За распространение ненависти к власти в Интернете ему дали условный срок – три года. Также в течение двух лет ему запрещено администрировать сайты в Интернете.
Компьютер и фотоаппарат студенту вернут, а изъятую при обыске фигурку лягушки и либертарианский флаг уничтожат.
Как из зала суда 6 декабря сообщает «Медиазона», судья заявила, что Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц», а в его обращениях «чётко прослеживается мотив политической ненависти или вражды». По её словам, экспертиза доказала, что студент испытывал ненависть к нынешней власти и призывал «жестко бороться» с системой. Выводы, как уверяет судья, подтверждаются протоколами обыска и показаниями специалистов, которые анализировали его цитаты с лингвистической точки зрения.
Гособвинение запрашивало для Жукова четыре года реального лишения свободы.
В суд студент сегодня приехал в спортивном костюме и с сумкой, видимо ожидая, что получит реальный срок.
Справка:
Молодого человека осудили за публичные призывы к экстремизму по второй части 280-й статьи. Их эксперты ФСБ нашли в роликах на YouTube, заявив, что Жуков якобы выступал против руководства государства и призывал к борьбе «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности к насильственному захвату власти и вооруженному мятежу». Судья заявила, что Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц».
Правозащитники и адвокаты неоднократно говорили о том, что студента преследуют в рамках «московского дела». Последнее слово Егор Жуков произнёс 5 декабря и рассказал, что вести канал «Блог Жукова» он решил вовсе не из-за «ненависти», а из-за противоположных «подлинных и глубинных мотивов» и желания говорить о том, что в действительности происходит в стране, когда «государство расчеловечивает нас в глазах друг друга», а «общество разделено на два уровня непроницаемым барьером».
Молодой человек был арестован вместе с другими участниками митинга в Москве 27 июля. Всех их обвинили в участии в массовых беспорядках, а кого-то в насилии по отношению к полиции. Позже дело Жукова переквалифицировали. 6 декабря суд также решит судьбу зубного техника Павла Новикова, который, по версии следствия, ударил правоохранителя пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу. Сегодня же приговор вынесут двум другим участникам «московского дела», Никите Чирцову и Владимиру Емельянову.