Егору Жукову дали три года условно. Ему ограничили Интернет

Кунцевский суд Москвы огласил приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого признали виновным в экстремизме в рамках «московского дела». За распространение ненависти к власти в Интернете ему дали условный срок – три года. Также в течение двух лет ему запрещено администрировать сайты в Интернете.

Компьютер и фотоаппарат студенту вернут, а изъятую при обыске фигурку лягушки и либертарианский флаг уничтожат.

Как из зала суда 6 декабря сообщает «Медиазона», судья заявила, что Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц», а в его обращениях «чётко прослеживается мотив политической ненависти или вражды». По её словам, экспертиза доказала, что студент испытывал ненависть к нынешней власти и призывал «жестко бороться» с системой. Выводы, как уверяет судья, подтверждаются протоколами обыска и показаниями специалистов, которые анализировали его цитаты с лингвистической точки зрения.

Гособвинение запрашивало для Жукова четыре года реального лишения свободы.

В суд студент сегодня приехал в спортивном костюме и с сумкой, видимо ожидая, что получит реальный срок.



