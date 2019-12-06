Вышел гулять с собакой. Полиция Великобритании ищет очевидцев ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер

Полиция британского графства Суррей объявила о поиске свидетелей аварии, в котором на прошлой неделе погиб российский бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий.

«Мы были бы благодарны любым свидетелям ДТП, если они выйдут на связь с полицией Суррея», – цитирует обращение полицейского управления графства 6 декабря «Интерфакс». В полиции при этом призывают «воздержаться от измышлений на тему обстоятельств инцидента, поскольку это может нанести ущерб расследованию».









49-летний Обретецкий попал под машину 25 ноября, когда вышел погулять с собакой. Рядом с ним произошло столкновение трех автомобилей, один из которых его сбил. Он умер 30 ноября в больнице.

По данным СМИ, Обретецкий в 90-е основал компанию «Магнат», которая долгое время была официальным дистрибьютором американской Procter & Gamble. Последние годы вместе с семьей жил в Великобритании.



