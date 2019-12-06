Депутаты предложили обязать чиновников отвечать на сообщения в соцсетях. Всех, кроме губернатора

Комитет по законодательству петербургского парламента разработал инициативу, которая приравнивает сообщения на официальных страницах государственных органов в соцсетях к официальным обращениям граждан. Проект 6 декабря оказался в распоряжении «Фонтанки».

Инициатива касается страниц, которые создают в соцсетях комитеты и районные администрации, и их сайтов. Проектом предлагается указать в законе, что граждане вправе направить с их помощью обращения, и чиновники обязаны рассмотреть их и дать ответ.

При этом законопроект не затрагивает страницы в соцсетях людей, занимающих государственные должности — например, губернатора Петербурга. Как пояснил «Фонтанке» председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, с его точки зрения, большинство проблем петербуржцев связаны с бытовыми вопросами, которые находятся в компетенции глав районов и председателей комитетов, а не губернатора.

Если законопроект будет принят, исполнительной власти предстоит разработать порядок его исполнения, уточнил Четырбок. Сейчас не существует документов, которые позволили бы определить, какая страница комитета или района в соцсети официальная (и попадает под законопроект), а какая — неофициальная (и действие инициативы на нее не распространяется).





По словам председателя комитета по законодательству, первоначально он планировал запретить чиновникам удалять комментарии с официальных страниц в соцсетях. Однако такую редакцию не пропустили юристы.

Как ранее писала «Фонтанка», в конце ноября на тот момент вице-губернатор Любовь Совершаева подписала документ, согласно которому комитеты и районные администрации должны создать страницы в соцсетях — для «расширения диалога» с петербуржцами. Для тех же целей открыть персональные страницы надо и главам органов власти. В документе перечислены причины, по которым пользователей можно блокировать, а их комментарии удалять. Это, в частности, публикация «политического негатива» и сообщений о деятельности оппозиции. Страница во «ВКонтакте» во время предвыборной кампании появилась у на тот момент врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Пользователи жаловались, что на странице Беглова их блокируют за некомплиментарные комментарии.