Суд вынес обвинительный приговор Егору Жукову

Кунцевский суд Москвы огласил приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в экстремизме в рамках «московского дела». Он признан виновным.

Как из зала суда 6 декабря сообщает «Медиазона», поддержать студента пришли рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и проректор ВШЭ Валерия Касамара, а также десятки неравнодушных. Очередь из них выстроилась с раннего утра у здания суда. При появлении судьи люди скандировали: «Позор!».

Молодого человека осудили за публичные призывы к экстремизму по второй части 280 статьи. Их эксперты ФСБ нашли в роликах на YouTube, заявив, что Жуков якобы выступал против руководства государства и призывал к борьбе «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности насильственному захвату власти и вооруженному мятежу». Судья заявила, что Жуков решил привлечь «к своей экстримисткой деятельности неограниченный круг лиц».

Правозащитники и адвокаты неоднократно говорили о том, что студента преследуют в рамках «московского дела». Последнее слово Егор Жуков произнёс 5 декабря и рассказал, что вести канал «Блог Жукова» он решил вовсе не из-за «ненависти», а из-за противоположных «подлинных и глубинных мотивов» и желания говорить о том, что в действительности происходит в стране, когда «государство расчеловечивает нас в глазах друг друга», а «общество разделено на два уровня непроницаемым барьером».

Молодой человек был арестован вместе с другими участниками митинга в Москве 27 июля. Всех их обвинили в участии в массовых беспорядках, а кого-то в насилии по отношению к полиции. Позже дело Жукова переквалифицировали. 6 декабря суд также решит судьбу зубного техника Павла Новикова, который, по версии следствия, ударил правоохранителя пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу. Сегодня же приговор вынесут двум другим участникам «московского дела», Никите Чирцову и Владимиру Емельянову.



