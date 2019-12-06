Фанаты «Спартака» призвали всех болельщиков, в том числе и «Зенита», массово покинуть матчи 19-го тура РПЛ из-за агрессии силовиков

Основная группа болельщиков «Спартака» – «Фратрия» внезапно вступилась не только за своих коллег, попавших под пристальное внимание силовиков Петербурга перед матчем дерби в минувшие выходные, но и за фанатов ЦСКА и «Зенита». Бороться с противодействием властей они призывают коллективно.

«Фратрия» напомнила не только об инцидентах 1 декабря 2019 года, итогом которых стало привлечение нескольких фанатов «красно-белых» к административной ответственности, а одного из лидера движения Валеру Бевзу (Амиго) лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 года, но и припомнила другие инциденты:

«Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле».

Поэтому объединение призывает всех болельщиков выразить своё несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка:





«В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ».

Кроме того, «Фратрия» обещает отказаться на ближайшей домашней игре от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки.

Сегодня в раках 19-го тура «Зенит» встретится с московским «Динамо» в Петербурге.