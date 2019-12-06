Водитель «Ауди А7» с Выборгского шоссе с начала года получил 105 штрафов, из них 104 — за превышение скорости. Вчера машиной он управлял не только пьяным, но и без прав

ГИБДД полночи считало нарушения 42-летнего Алексея Долгова, который был за рулем иномарки, которая утром 5 декабря устроила массовую аварию на Выборгском шоссе в Петербурге. По счастью, в ДТП пострадали только два человека — сам нарушитель и его пассажирка.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, в отношении 42-летнего водителя автомобиля «Ауди» вынесено 5 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

«По ст.12.8 ч.1 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), ст.12.3 ч.1 КоАП РФ (управление ТС лицом, не имеющим при себе документов на право управления им), ст.12.24 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего), ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, дорожных сооружений...), ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление ТС без полиса ОСАГО)», – уточняет ведомство.

Всего с начала 2019 года он 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 – за превышение установленной скорости.

Сейчас мужчина и его спутница находятся в больнице, куда их доставили после аварии.



