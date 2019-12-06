Происшествия
Водитель «Ауди А7» с Выборгского шоссе с начала года получил 105 штрафов, из них 104 — за превышение скорости. Вчера машиной он управлял не только пьяным, но и без прав
ГИБДД полночи считало нарушения 42-летнего Алексея Долгова, который был за рулем иномарки, которая утром 5 декабря устроила массовую аварию на Выборгском шоссе в Петербурге. По счастью, в ДТП пострадали только два человека — сам нарушитель и его пассажирка.
Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, в отношении 42-летнего водителя автомобиля «Ауди» вынесено 5 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях.
«По ст.12.8 ч.1 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), ст.12.3 ч.1 КоАП РФ (управление ТС лицом, не имеющим при себе документов на право управления им), ст.12.24 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего), ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, дорожных сооружений...), ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление ТС без полиса ОСАГО)», – уточняет ведомство.
Всего с начала 2019 года он 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 – за превышение установленной скорости.
Сейчас мужчина и его спутница находятся в больнице, куда их доставили после аварии.
Справка:
5 декабря около 9:50 на Выборгском шоссе, 3, произошло массовое ДТП. По предварительной версии, водитель «Ауди А7», двигаясь во втором ряду в сторону центра, врезался сзади в стоящий перед пешеходным переходом «Мерседес». Затем А7 заскочил на газон разделительной полосы и, снеся опоры дорожного знака и светофора, влетел в очередь встречных машин, стоящих на разворот. Здесь первый удар принял на себя автомобиль, который до этого объехал всю очередь справа и встал перед ними. Его видеорегистратор зафиксировал ДТП – мчащийся ему в лоб «снаряд», сметающий столбы. Хозяин регистратора признал, что нарушил ПДД, но, возможно, уберёг стоящие за ним транспортные средства от более тяжёлых повреждений.
Водителя А7 установили «спортивным» способом, по камерам. За рулём был 42-летний мужчина, рядом с ним была 25-летняя спутница. Очевидцы сообщили об алкогольном амбре, исходящем от пары. У мужчины потом в крови нашли 0,518мг/л алкоголя.