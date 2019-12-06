В Петербурге угнали новенький «Лэнд Крузер» с бриллиантом в салоне. Сокровища ищут владельцы семейного бизнеса такси

Почти десяти миллионов рублей лишились за десять минут приехавшие из Новгородской области в Петербург супруги. Угонщики сели за руль дорогой машины с драгоценной начинкой.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне в полицию с заявлением обратился предприниматель из Новгородской области. Он рассказал о пропаже Toyota Land Cruiser, которую оставили без присмотра буквально на десять минут. Новенький внедорожник пропал от второго корпуса 34-го дома на Новоизмайловском проспекте. Внутри автомобиля находилась сумма в 382 тысячи рублей и бриллиант 1,08 карата стоимостью в 1,5 млн рублей. Общая сумма ущерба чуть не дотянула до 10 миллионов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Тойота» принадлежит 49-летней бизнесвумен из Новгородской области. Дама владеет компанией, оказывающей услуги такси в Боровичах. В бизнесе ей активно помогает 41-летний супруг, который и заявил в полицию о пропаже.



