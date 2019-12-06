Петербуржцам уже не страшно. Из двух сотен «заминированных» объектов эвакуировали лишь 11

Анонимные шантажисты побили собственный рекорд: 5 декабря из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах проверили 182 объекта. За день до этого счёт не превышал сотню.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), предупреждения об опасности поступали с четырёх адресов электронных почт, в имени двух из которых фигурировало имя православного мецената и предпринимателя Константина Малофеева, третий намекал на бывшего сотрудника ФСБ Антона Немкина. За минувшую неделю горожанам и службам, так надоели требования биткоинов, что, по согласованию со спецслужбами и районными администрациями, проверка зданий в четверг проходила практически без эвакуаций. Из почти двух сотен объектов временно закрывали лишь 11 – суды и образовательные учреждения.

Статистика показывает, что шантажисты значительно осмелели: помимо рассылки в суды, из-за которой их работа прерывается с 28 ноября, лжеминёры сообщили об угрозе взрыва в метро, школах, больницах и храмах. Оперативники с собаками проверяли все станции подземки, Исаакиевский собор, а также Троицкий и Измайловский соборы, отделение Пенсионного фонда на проспекте Народного Ополчения и другие госучреждения в Выборгском, Фрунзенском, Московском, Невском, Адмиралтейском, Кронштадтском, Курортном и Центральном районах.

Опасность до самого вечера искали почти три сотни служащих ОВД, но ничего не обнаружили. На улице окончания обследований ждали 4 683 человека. Это значительно меньше, чем 3 декабря, когда в разных точках города на выход попросили 7699 горожан. Тогда из-за анонимок пострадали не только школьники, пациенты больниц и посетители торговых центров, но и Борис Гребенщиков, который вовремя не стал почётным гномом Петербурга.



