Собака-компаньон. Кинологи рассказали о том, какие породы собак больше всего любят россияне

Карманные собаки соревнуются с охотничьими за любовь россиян. Первые пока побеждают. Российская кинологическая федерация признала собакой 2019 года немецкого шпица. Об этом 6 декабря пишет агентство «Москва».

«Среди россиян сейчас востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — сказал представитель РКФ.







На втором месте по популярности – сибирский хаски, на третьем — йоркширский терьер, далее следует акита.

В топ-10 самых популярных пород за 2019 год также вошли среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.



