Два человека погибли и двоих увезли в больницу после столкновения под Петербургом

Две легковушки — российского и иностранного производства — столкнулись в Бокситогорском районе Ленинградской области. Водителя иномарки, устроившего аварию, разыскивает дорожная полиция.

Как пишут 6 декабря 47news, авария произошла около 4:10 утра на 386-м километре автодороги «Вологда — Тихвин». Водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 2110» под управлением 23-летнего молодого человека.

«В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗа", мужчина на вид 30 лет, скончались на месте, ещё двое пассажиров отечественной легковушки, мужчины 26 и 28 лет, в тяжелом состоянии госпитализированы», – сообщает издание.













