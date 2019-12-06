Грозился взорвать. Продавщица продуктового отбилась от «террориста» в Кронштадте

Продавщица продуктового отбилась от налетчика в Кронштадте. Тот требовал денег, угрожая взорвать магазин.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 6 декабря, вчера среди бела дня разбойник ворвался в магазин «Кронштадтское время» на Флотской улице, 25. В руках он держал коробку и полиэтиленовый пакет. Мужчина требовал денег из кассы, угрожая 56-летней продавщице взорвать торговую точку. Несмотря на столь серьезные намерения визитера, женщина не пошла на поводу и отказала. Преступнику ничего не оставалось, как уйти, ничего не похитив.

Сотрудники правоохранительных органов отсмотрели камеры видеонаблюдения и в тот же день поймали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель Кронштадта. В июне его осудили по 264-й статье – он сбил человека.



