Тина Канделаки снимет для онлайн-кинотеатра эротический триллер и комедию
Генпродюсер спортивного телеканала «Матч -ТВ» Тина Канделаки стала совладельцем производственной компании Carbon Production. Второй стороной партнерства стал онлайн-кинотеатр ivi. Об этом сообщают 6 декабря «Ведомости».
Пока в бюджет компании на проекты в два ближайших года упадут 1,5 млрд руб. На эти деньги, по условиям соглашения с ivi, Carbon Production должен будет выпустить до десяти проектов.
По словам Канделаки — это полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «премиальные» сериалы, с участием звезд:
«Жанры разные – от эротического триллера до комедии. Часть проектов уже находится в производстве. Премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.»
Справка:
ООО «Карбон продакшн» (бренд Carbon Production) было зарегистрировано в сентябре, следует из базы данных «Спарк». Сейчас этой компанией на паритетных началах владеют генпродюсер ivi Давид Кочаров и Тина Канделаки.
ivi – крупнеший российский онлайн-кинотеатр по выручке и аудитории. В 2018 г. его доля, по данным «TМТ консалтинг», составила 37%, у ближайшего конкурента – сервиса Okko (входит в Rambler Group) – 19%. Совокупную выручку всех онлайн-кинотеатров за указанный период «TМТ консалтинг» оценивает в 11,4 млрд руб. Ежемесячная платящая аудитория ivi, по данным самой компании на конец прошлого года, превысила 1,2 млн человек.