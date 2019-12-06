Тина Канделаки снимет для онлайн-кинотеатра эротический триллер и комедию

Генпродюсер спортивного телеканала «Матч -ТВ» Тина Канделаки стала совладельцем производственной компании Carbon Production. Второй стороной партнерства стал онлайн-кинотеатр ivi. Об этом сообщают 6 декабря «Ведомости».

Пока в бюджет компании на проекты в два ближайших года упадут 1,5 млрд руб. На эти деньги, по условиям соглашения с ivi, Carbon Production должен будет выпустить до десяти проектов.

По словам Канделаки — это полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «премиальные» сериалы, с участием звезд:

«Жанры разные – от эротического триллера до комедии. Часть проектов уже находится в производстве. Премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.»



