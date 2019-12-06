Российские IP-адреса на 10 млн долларов оказались во владении компании в Чехии

Пул почти из полумиллиона дефицитных Ipv4-адресов незадолго до прекращения деятельности IP-регистратора в этом году был передан РосНИИРОСом чешской компании. Бенефициаром последней СМИ называют бывшего замминистра связи Алексея Солдатова.

О странной передаче 6 декабря пишет «Коммерсант». По данным издания, порядка 490 тыс. Ipv4-адресов получила компания Reliable Communications s.r.o.

«Это ценный ресурс: пул IP-адресов с четырьмя полями был исчерпан в Европе и СНГ 25 ноября. Теперь каждый адрес на вторичном рынке может стоить $20 — $25. На рынке пул почти в 500 тысяч адресов оценивается в $9,8–12,25 млн», – сообщает издание.

Компания наполовину принадлежит Алексею Солдатову. Вторые 50% — у структуры Private Equity Center s.r.o., принадлежащей Алексею Шкиттину. Эта структура также владеет российским ООО «Релком Групп», которое предлагает в том числе продажу IPv4-адресов.





Солдатов, как пишет The Bell, полный тезка стоявшего у истоков Рунета экс-директора ВЦ ИАЭ им. И. В. Курчатова бывшего с 2008 по 2010 год замминистра связи Алексея Солдатова.

После передачи адресов, уточняет «Коммерсант», бывшие клиенты российского регистратора платят за использование IPv4 дороже. Среди них есть госструктуры, теперь вынужденные оплачивать услуги чешской компании, утверждает один из них.