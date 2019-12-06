Пианино, матрасы и чучела животных. Что чаще всего воруют в отелях

Забрать из номера отеля мыло, ручку или другую мелочь уже давно не считается у постояльцев чем-то предосудительным. О том как различается поведение отелей категорий 4 звезды и 5 звезд рассказывает ассоциация туроператоров России 6 декабря.

АТОР ссылается на исследование, которое провел немецкий онлайн-гайд по люксовым и SPA-отелям Wellness Heaven, опросив 1157 отельеров по всему миру.

Топ-пять самых «угоняемых» вещей из номеров оказалась без сюрпризов. На первом месте полотенца (77,5%) , на втором – халаты (65,1%). Далее по популярности у гостей отелей следуют такие «сувениры», как вешалки (49,3%), ручки (39,1%), столовые приборы (33,6%). Косметика , как то мыло, гель для душа, всего лишь на шестом месте – (32,8%).

Но есть и исключения. Так гостям одного из отелей в Берлине наверняка пришлось потрудиться, но они смогли вынести из ванной комнаты своего номера всю сантехнику, душевую лейку, гидромассажный душ, сиденье для унитаза, водосточную трубу и даже раковину.





«Владелец отеля в Италии однажды, проходя по вестибюлю, заметил, что в центре зала не хватает рояля. Оказалось, что его вынесли три мужчины в рабочих комбинезонах. Больше отельер не видел ни мужчин, ни рояля. В отеле в Англии гость бесцеремонно снял цифры с двери своего гостиничного номера. «Мы ничего не замечали, пока следующий гость не смог найти свой номер», – говорит директор отеля. Во французском отеле был пойман гость, который пытался украсть чучело кабана. Позднее, впрочем, он все-таки получил этот трофей: друзья купили чучело в отеле и подарили ему в качестве свадебного подарка», – рассказывает АТОР.







А вот гости отелей пять звезд выбирают дорогие «сувениры». Так, по статистике, вероятность кражи дорогих телевизоров в 5-звездочных отелях в 9 раз выше, чем в отелях 4 звезд. Произведения искусства также являются популярными объектами кражи в роскошных отелях (вероятность их кражи в 5,5 раз выше). В 5-звездочных отелях также чаще крадут планшетные компьютеры и матрасы.