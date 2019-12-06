РПЦ считает, что суррогатное материнство ближе к клонированию, чем к донорству

РПЦ в очередной раз высказала непримиримое отношение к суррогатному материнству. Так глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уверен, что «оно никак не может быть оправдано с церковной точки зрения».

Слова Илариона приводят РИА Новости 6 декабря. Принятие суррогатного материнства фактически ведет к разрешению клонирования, считает глава отдела внешних церковных связей. Одновременно с этим он заявил, что не считает донорство похожим на суррогатное материнство.

«Одно дело, когда человек сдает кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения, или жертвует почкой, чтобы сохранить жизнь другому человеку. И совсем другое – когда мужчина за деньги сдает сперму, чтобы ее заморозили, а потом при ее помощи оплодотворили незамужнюю женщину. Если первый вид донорства можно охарактеризовать как героизм или даже подвиг, то второй вид никак не может быть оправдан с церковной точки зрения», – заявил митрополит.



