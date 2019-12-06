В пожаре напротив Мюзик-холла погиб мужчина

Пожарные вынесли из горевшей под утро в Петроградском районе квартиры пожилого мужчину. Но скорую он не дождался.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в двухкомнатной коммунальной квартире в доме 51 про Кронверкскому проспекту. В одной из комнат горела обстановка на площади 10 кв. м.

«Из горящей квартиры спасен мужчина 1946 г. р. К сожалению, спасти его не удалось, мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи», – сообщает ведомство.

Возгорание, как писала «Фонтанка», в доходном доме постройки конца 19-го века началось в 04:20. Силами 3 единиц техники и 15 человек в 05:15 пожар ликвидирован.



