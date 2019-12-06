Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей. Глобальное потепление не дает им уйти от людей

«Медвежий десант» стремительно высадился на берега Чукотки в поисках пищи. Более полусотни голодных хищников оказались в опасной близости с селом Рыркайпий. Охранять 500 жителей от косолапых намерен медвежий патруль Всемирного фонда дикой природы (WWF), который держит ситуацию на контроле.

Как сообщает 6 декабря российское отделение WWF, специалисты насчитали 56 белых медведей вблизи села, появившихся за какие-то 3 – 4 дня. Пока звери питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, но моржи ушли еще в ноябре, и вскоре с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.

«Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста», – рассказала руководитель медвежьего патруля из Рыркайпия Татьяна Миненко.





Патрульные регулярно объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Их основная задача – не позволять хищникам заходить в поселок. К мониторингу подключилась и администрация села, а также добровольцы. Они вместе с патрульными готовы совершать рейды на снегоходной технике и контролировать нежданных гостей.

«На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия – репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах», – отметили в WWF. Одной из причин медвежьего нашествия называют глобальное потепление: в тех краях стоит необычайно теплая для начала декабря погода, из-за чего лед у берега непрочный. Медведи не могут по нему уйти.

В Чукотском гидрометцентре прогнозируют, что прочный лед установится только к концу декабря, сообщает ТАСС. Так что еще несколько недель людям придется жить бок о бок с хищниками.