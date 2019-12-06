11 человек погибли в Иране на свадьбе из-за взрыва обгоревателя

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан. Об этом 6 декабря пишет РБК со ссылкой на агентство Mehr.

Издание приводит слова заместителя губернатора Курдистана по политическим, социальным и социальным вопросам Хоссейна Халбабала, который говорит, что инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез около 21.00 (20.30 мск). И его причиной стал взрыв обогревателя.

Помимо смертельных травм, тяжелые ранения получили четыре человека.

В августе на праздновании свадьбы в Кабуле погибли 63 человека, еще более 180 человек пострадали. Причиной случившегося стал подрыв смертника запрещенного в России радикального движения «Талибан».



