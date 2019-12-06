Против анонимности в сети. В России требуют ввести авторизацию через портал госуслуг для пользователей СМИ

Инициативу верифицировать авторов комментариев под материалами интернет-СМИ выдвинула ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Об этом 6 декабря пишет «Газета.ру» со ссылкой на RT.



«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации», — заявил директор АППСИМ Владимир Зыков.







По его словам, он уже представил идею министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову. По мнению общественника тот факт, что пользователи могут делиться своим мнением анонимно или под вымышленными именами,приводит к распространению недостоверной и запрещенной информации на страницах интернет-изданий.



