По пути Марии-Антуаннеты. Минфину Франции пришлось удалить твит о шампанском после обвинений в «оторванности от реальности»

Чиновникам пришлось отредактировать свой аккаунт в twitter после критики. Министерство удалило твит с рекомендациями о выборе шампанского, размещенный в день массовых социальных протестов.

Пятого декабря, пишут РИА Новости 6-го, когда во Франции проходила крупнейшая общенациональная забастовка, в которой приняли порядка 800 тысяч человек, в Twitter Минфина появилось сообщение следующего содержания: «Приближаются праздники конца года, прислушайтесь к нашим советам, как выбрать и хранить шампанское».

С критикой рекомендации сразу выступил заместитель мэра Парижа Ян Бросса, являющийся пресс-секретарем Французской коммунистической партии:

«В день, когда рокочет социальный гнев, появляется такой «эксклюзивный» твит министерства финансов… «Как выбрать шампанское». Чемпионы по оторванности от реальности», – написал политик в своем микроблоге.





Вслед за политиком пользователи соцсетей обвинили чиновников в сомнительном «чувстве своевременности» и «издевательстве и политическом хамстве».

Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.