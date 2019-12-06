Погода, как в новогоднюю ночь. Шубой пока может пользоваться только моль

Плюсовая температура, «спонсором» которой по-прежнему является циклон, который принес в город хорошо согретые Гольфстримом, влажные воздушные массы, продолжает радовать горожан. Для завершения атмосферы то ли затянувшейся осени, то ли рано пришедшей весны, в Петербурге 6 декабря местами пройдет дождь.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний рабочий день недели северную столицу ждет облачная погода. Днем – дождь, ночью небольшой.

Температура воздуха в течение суток +3...+5 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ветер в пятницу будет слабее, того, что дул вчера, и будет юго-западный умеренный.





В новогоднюю ночь жителям Петербурга тоже, обещают синоптики, не стоит ждать морозов. По наблюдениям синоптиков, последний месяц года в целом выдастся теплее нормы, а 31 декабря температура за окном не опустится ниже +2...+4 градусов.