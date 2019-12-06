Русский шпион-перебежчик, рассказавший о планах КГБ устранить папу римского, умер в США

Болезнь легких стала смертельной для 73-летнего бывшего майора КГБ Виктора Шеймова, который почти 40 лет назад сбежал на Запад из Советского Союза. О смерти чекиста сообщила газете Washington Post его супруга Ольга.

РБК 6 декабря напоминает, что Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, но в 1980 году пришел в американское посольство в Варшаве и попросил вывезти его вместе с женой и дочерью в обмен на передачу важной информации.

«Свое решение американским спецслужбам он объяснил тем, что разочаровался в советском образе жизни, а также тем, что подозревал органы госбезопасности в смерти одного из своих друзей. В результате секретной операции Шеймова вывезли за пределы СССР. По одной версии, через финскую границу, по другой – через Карпатские горы», – сообщает агентство.







Американцам перебежчик рассказал, как он сам признавался потом в интервью в 1990 году, о том, что КГБ разрабатывало операцию по убийству папы римского Иоанна Павла II. Он раскрыл информацию о двух сотрудниках Госдепа США, которых завербовало КГБ, и о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.



