Совет Федерации хочет установить единую зарплатную сетку для учителей в России

Общую для всей страны систему оплаты труда для педагогов предложили создать в рамках нацпроекта «Образование» российские сенаторы. Главное, чтобы уравняли не в минус, волнуются в регионах.

Об идее Совфеда выйти с соответствующей инициативой в правительство 6 декабря сообщают «Известия». Оплата труда педагога, по мнению политиков, должна определяться количеством почасовой нагрузки, уровнем образовательной программы и профессиональными квалификациями педагога. Помимо этого, частью зарплаты могут стать региональные выплаты.

«По законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ, — рассказал изданию зампред комитета по науке, образованию и культуре Совфеда Виктор Смирнов. Он отметил, что сейчас за одинаковую работу учителя получают совершенно разные зарплаты.

В профессиональном сообществе поддерживаю идею, если речь идет о повышении зарплат. Педагоги просят установить ее на уровне больше в два раза минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.



