Напротив Мюзик-холла под утро тушили пожар

В доходном доме постройки конца 19-го века в Петроградском районе Петербурга утром 6 декабря горела квартира.

О возгорании сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о пожаре в доме 51 по Кронверкскому проспекту поступило в 04:20.

«В двухкомнатной квартире в комнате обгорела обстановка на площади 5 кв. м», – сообщает ведомство.

Силами 3 единиц техники и 15 человек в 05:15 пожар ликвидирован.





Сведения о пострадавших уточняются.

Три года назад в доме уже горели квадратные метры. Правда, тогда все было намного серьезнее. Спасатели почти 2,5 часа боролись с огнем в отдельной трехкомнатной квартире.