В Калининграде лебеди погибают от отравления крысиным ядом

Ветеринарные клиники Калининграда принимают лебедей, которых доставляют с двух городских водоёмов. Четыре птицы уже погибли, вскрытие показало признаки отравления крысиным ядом.

Об этом 5 декабря сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на главу реабилитационного центра для птиц «Биосфера Балтики» Юлию Садовскую.

Птиц начали находить в начале недели в озере Макс-Ашман парка и в Верхнем озере. Два лебедя находятся в тяжелом состоянии, четыре погибли.





«Сделали уже три вскрытия, у всех признаки отравления гемолитическим ядом. То есть ядом, которым травят крыс. Когда первую птицу вскрыли, она сутки успела полежать, поэтому у нас не было еще уверенности. А вот сейчас, когда мы вскрыли двух других, которые только недавно нас покинули, уверенность есть», – сказала Садовская.

Специалист подвела итог — на сегодняшний день у них погибли четыре птицы — одна с Ашман парка, три с Верхнего озера. Двоих поступивших 5 декабря ветеринары пытаются реанимировать.