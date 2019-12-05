Глава МВД заявил, что снижать «бесплатное» нарушение скорости не стоит. А вот повысить ее кое-где можно

МВД России выступает против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час. Об этом 5 декабря заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, пишет «Интерфакс».

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч», – подчеркнул Колокольцев.

По его словам, МВД, наоборот, выступает за увеличение разрешенной скорости — правда, только на автомагистралях. Напомним, рассмотреть вопрос о целесообразности снижения «бесплатного» нарушения скорости ранее просил премьер-министр Дмитрий Медведев.



