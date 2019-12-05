ФБР ищет геймера, который через PlayStation Network мог координировать сбыт крупных партий наркотиков

Федеральное бюро расследований США требует у компании Sony предоставить его специалистам данные одного из пользователей PlayStation 4. Геймера подозревают в распространении наркотиков.

Спецслужбу также интересуют игры, которыми увлекался предполагаемый распространитель, и даже его достижения в них.

«Компания должна предоставить запрошенную информацию государству в течение 14 дней после получения настоящего уведомления», — значится в требованиях ФБР.

Правоохранителей интересует некий Кёртис Александр, известный в PS-системе под ником «Speedola20». Агенты считают, что игрок использовал онлайн-сервис PlayStation Network для координации сбыта больших партий растительного порошкообразного наркотика. Неназванный информатор ФБР утверждает, что подозреваемый установил цену в 34 тысячи долларов за килограмм вещества.



