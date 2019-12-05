«Хёндэ» после встречи с «БМВ» вылетел на тротуар Невского проспекта

ДТП на Невском проспекте в Петербурге завершилось вылетом на тротуар для «Хёндэ». Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла вечером 5 декабря у дома №88.

Судя по фото, опубликованным во «ВКонтакте», «БМВ» и «Хёндэ» не поделили полосу, двигаясь от площади Восстания к Гостиному двору. В итоге «немец» притёр «корейца», и тот вылетел на тротуар, сбив пару столбиков. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в феврале на Невском проспекте, но у дома №55, произошла резонансная авария, в которой двое погибли, а трое оказались в больнице. За рулем вылетевшей на тротуар BMW X6 был надышавшийся шариками с веселящим газом и на момент аварии уже лишенный прав уроженец Азербайджана Мурад Касымов, его дело еще рассматривается судом.



