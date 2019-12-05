Власти опять ищут подрядчика для завершения проекта нового здания архива РАН. Прошлый аукцион пришлось отменить

ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству капитальному и текущему ремонту» объявило электронный аукцион на завершение строительства нового здания архива Российской академии наук на пересечении Киевской и Заозерной улиц в Петербурге за 194 млн рублей. Информация об этом 5 декабря появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести сети вещания, тепло- и электроснабжения, радиовещания, установить автоматические системы газового и водяного пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией. Максимальная цена контракта составляет 194 млн рублей, окончание приема заявок 13 декабря.

Закупку с аналогичным перечнем работ ФКУ уже объявляло в конце ноября 2019 года, однако 3 декабря на требования, которые предъявляются к участникам конкурса, пожаловалась компания «Урал Контракт». Фирма сочла, что предъявляемые дополнительные требования не соответствуют объекту и вводят в заблуждение потенциальных участников конкурса. Управление Федеральной антимонопольной службы должно рассмотреть жалобу 9 декабря, однако, как указано на сайте госзакупок, заказчик отменил этот аукцион.

В конце 2015 года Федеральное агентство научных организаций (ФАНО, упразднили в 2018 году) объявило https://www.fontanka.ru/2015/12/01/179/ конкурс на 990 млн рублей на возведение на пересечении Заозерной и Киевской улиц в Петербурге нового здания архива РАН.

Контракт уже на 1 млрд 64 млн рублей заключили с ООО «ПСК «Строймонолит», в настоящее время статус контракта — действующий до конца декабря 2019 года.



